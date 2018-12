Tandri Mar Konradsson stopper til sommer

Efter tre sæsoner med mange store oplevelser i Skjern Håndbold føler Tandri Mar Konradsson, at tiden er inde til at prøve noget nyt efter denne sæson.

Skjern: Tandri Mar Konradsson stopper i Skjern Håndbold til sommer. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse tirsdag.

Den 28-årige islænding er i gang med sin tredje sæson i den vestjyske klub, men til sommer er tiden inde til nye udfordringer. Tandri Mar Konradsson har i de tre seneste tre sæsoner repræsenteret de grønne i over 100 kampe, og han håber at slutte af med endnu mere metal om halsen inden farvellet.

- Jeg føler mig hjemme i Skjern, så det bliver svært for min familie og jeg at forlade klubben og byen. Jeg vil gøre alt for, at vi igen til maj kan stå med DM-guld. Men til sommer er tiden inde for mig til at prøve noget nyt. Det er sjovt men også svært at være i en storklub med en rolle, som varierer fra kamp til kamp. Jeg savner at spille angrebshåndbold, siger Tandri Mar Konradsson.

Han har fået håndboldoplevelser og minder for livet i den grønne trøje.

- Jeg er utrolig stolt over at have spillet i den grønne trøje, og jeg havde aldrig turde drømme om at stå med så mange medaljer og få så store oplevelser i Champions League. Det er minder for livet, som jeg aldrig vil glemme, siger islændingen.

Tandri Mar Konradssons betydning i Skjern-truppen gennem de sidste tre år er ifølge bestyrelsesformand Carsten Thygesen bemærkelsesværdig.

- Tandri er en arbejdsmand, som bidrager med en utrolig dedikation og passion på alle måder. Både på de synlige, men i lige så høj grad på de usynlige fronter. Vi håber alle sammen, at vi kan runde tre gode år af med et sæt nye medaljer, siger Carsten Thygesen.