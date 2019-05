Lederen af den kommunale tandpleje frygter kommende besparelser. Hun er bekymret for, at en positiv udvikling vil vende og i sidste ende koste kommunen endnu flere penge, end man sparer. - Det er dyrere at behandle end forebygge, siger hun.

- Vi vil meget nødigt ændre på det serviceniveau, vi har i dag. Vi vil gerne beholde de ekstra forebyggende besøg for børn og unge, der har stor risiko for at udvikle tandsygdom. Vi har allerede fjernet den forebyggende skoleundervisning i 6. og 8. klasse, siger hun.

Ringkøbing-Skjern: Som et led i kommunens store spareøvelse er alle afdelinger blevet bedt om at komme med at bud på, hvor der kan spares. Det gælder også for den kommunale tandpleje. Overtandlæge Ulla Henningsen har dog svært ved at se, hvordan man skal kunne spare yderligere.

Forebyggelse er det sidste

Stigende krav fra Styrelsen for Patientsikkerhed og nye retningslinjer for hygiejne samt dyrere materialer og maskiner gør hvert år det svært for den kommunale tandpleje at få budgettet til gå op. Blandt andet fortæller Ulla Henningsen, at efter de seneste udmeldinger fra Styrelsen for Patientsikkerhed kan behandle en til to færre børn per dag, fordi der er flere opgaver, der skal løses, mellem to patienter.

- De stigende krav skal passes ind i vores ressourcer. Vores budget stiger ikke, selvom prisen på vores materialer gør. Og vi skal jo stadigvæk købe bedøvelse, fyldningsmaterialer, engangsudstyr og meget andet til undersøgelse og behandling af børnene. Så vi er lettet hvert år, det lykkes, siger overtandlægen.

Generelt er forebyggelse som skoleundervisning, tilbud om ekstra besøg på klinikken og lakering af børnenes blivende kindtænder de områder, som overtandlægen kan se, at man har mulighed for at spare på. Det gælder også besøg til helt små børn, da det ikke er en "skal-opgave" at indkalde dem, før de bliver tre år.

- Der kan man spare, men så kommer smækket sandsynligvis om nogle år, siger hun.