Talsmand Preben Laugesen: Forhandlingerne med husejer fortsætter

Videbæk: Tirsdag aften blev forhandlingerne mellem husejer John Lundager Sørensen og højhus-gruppen genoptaget. Preben Laugesen, der er talsmand for de tre lodsejere, som vil sælge de seks grunde, hvorpå de tre højhuse skal opføres, besøgte Lundager Sørensen.

- Vi har løbende været i dialog med John Lundager Sørensen med henblik på at finde en løsning, der i første omgang holder ham økonomisk skadesløs, hvis byggeriet gennemføres, hvilket jeg mener er opfyldt, siger Preben Laugesen og fortsætter:

- Men målet er en aftale, hvor ejeren imødekommes i videst muligt omfang både økonomisk og med hensyn til nogle praktiske forhold og ønsker, som der aktuelt arbejdes med at opfylde. Vi håber, det vil lykkes at tilpasse projektet i retning af de ønsker, han har, og samtidig tilbyde ham en passende kompensation, som han kan stille sig tilfreds med.

Preben Laugesen, der er tidligere formand for Videbæk Erhvervsråd, og nu ejer og driver virksomheden Promal A/S i Holstebro, har påtaget sig rollen som talsmand for lodsejerne og en mindre lokal initiativgruppe, som er i dialog med Bomidtvest og Ringkøbing-Skjern Kommune.

- Jeg har ikke økonomiske interesser i byggeriet og har blot har involveret mig i sagen, fordi jeg mener det er et godt projekt, som bidrager til at dække et behov for attraktive boliger og samtidig bidrager positivt til udviklingen i Videbæk, siger han.

Ejendommen Bredgade 86A kommer til at ligge lige så tæt på etagebyggeriet som Lundager Sørensens Bredgade 76 og får skyggegener og nedkig i haven.

Bedemand Hans Pedersen har solgt Bredgade 86A til Kaj Risbjerg, og fremtidige handler med ejendommen kan kun gennemføres, hvor den nye ejer er informeret om og indforstået med etagebyggeriet, oplyser Preben Laugesen.

- Forhandlingerne med John Lundager Sørensen kører videre, og vi håber, vi kan nå til noget, han kan leve med. Vi arbejder på en model, hvor han kan blive boende med kompensation. Bomidtvest har jo kun intentioner om at få et godt naboskab, siger Preben Laugesen.