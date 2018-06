Tallene afslører: Sådan stemte de unge ved Kommunalvalget

Antallet af unge, der gik i stemmeboksen ved kommunalvalget i 2017 er steget, hvis man ser på de 18-25 årige. Alligevel er tallene en gang blandede bolcher.

Ringkøbing-Skjern: 5-10 procent flere unge skal stemme ved kommunalvalget i 2017. Det var det ambitiøse mål, da Ringkøbing-Skjern vedtog en kampagne før valget, der skulle sætte fokus på at få de unge til at stemme. Ved den anledning blev der sat 200.000 kroner af til målet. Nu er tallene landet, og de unge har stemt mere end i 2013. 1,4 procent, hvis man ser på de unge mellem 18 og 25 år. Det er særligt de unge førstegangsvælgere på 18 år, der har oplevet en fremgang på 4,1 procentpoint og valgdeltagelse over 80 procent, mens også de 19- og 20-årige sniger sig over tre procent, viser en statistik fra Københavns Universitet. En god tendens omkring førstegangsvælgerne: - Det er noget, vi arbejder for, og det betyder meget, at de unge stemmer. Vi vil meget gerne have de unge ind i stemmeboksen. Det her er dog ikke nogen stor fremgang, og jeg tvivler på, at det er, fordi der er gjort noget specielt, siger Martine Brumsbjerg, der er formand for ungerådet i Ringkøbing-Skjern.

Ved valget blev der eksempelvis diskuteret meget ældrepleje. Det er vigtigt, men det er også vigtigt at diskutere de emner, der betyder noget for de unge. Martine Brumsbjerg, Formand for Ringkøbing-Skjern Ungeråd.

Blandede bolcher Som Martine Brumsbjerg slår fast, er der ikke tale om nogen markant stor stigning. 1,4 procent er også langt under det mål, som kommunen satte sig med sin kampagne, hvor man ville have en stigning på 5-10 procent i et forløb, hvor man forsøgte at henvende sig til unge mellem 18 og 29 år. At ramme den gruppe har været med noget blandet succes i Ringkøbing-Skjern. De unge mellem 18 og 20 år er gået pænt frem, og det er i en gruppe, hvor der er mange førstegangsvælgere. En målgruppe der traditionelt er meget stor fokus på, og hvor der traditionelt er flere, der stemmer, da mange af dem bor hjemme og følges med forældrene til valg. Ser man på aldersgruppen over 20 år, bliver det noget mere lunkent. Her er der tilbagegang i flere af aldersgrupperne, mens stigningerne ikke er meget over niveauet fra 2013. Men hvordan kan det være, at det er svært at ramme netop her? - Der ligger sådan en indforstået forventning om, at de gerne vil stemme. Man glemmer lidt at henvende sig til gruppen mellem 20-30 år, fordi der kommer meget stort fokus på førstegangsvælgerne, mener Martine Brumsbjerg, der uddyber: - De unge skal ses som en hel gruppe. De unge er jo også dem, der er 25 år. De vil jo gerne, og de forstår godt, hvorfor det er vigtigt at stemme. Derfor er det vigtigt, at man ikke glemmer dem, understreger hun.