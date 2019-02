- Man får mulighed for at fordybe sig, siger hun.

- Det er ret sjovt at få lov at gå all in. Det er også sjovt, det er folk fra andre gymnasier, og det giver også noget ekstra, siger 18-årige Tobias Brodtkorp.

Tobias Brodtkorp fra VGT deltager som en af de i alt 27 gymnasieelever. Han går i 3. a på en studieretning med fokus på musik og sprog, men har biologi på B-niveau som valgfag. Derfor synes han, at det er rart at kunne få lov at afdække hjernens afkroge sammen med nogle andre gymnasieelever, der i de fleste tilfælde har biologi eller bioteknik som studieretningsfag.

Tarm/Lemvig: Depression, Alzheimers eller fantomsmerter - gymnasieelever fra VGT i Tarm samt Lemvig Gymnasium har i talentforløbet "Braniac" fået lov at sætte hjernen under lup.

Hvert år kører gymnasierne i Lemvig, Ringkøbing og Tarm et fælles talentforløb. I år har Ringkøbing ikke deltaget, mens der har deltaget 14 elever fra Lemvig Gymnasium og 13 fra VGT. Det skifter fra år til år, hvilket fag der deltager i talentforløbet. Man skal således tre år tilbage, før der sidste gang var tale om et naturvidenskabeligt talentforløb. Dengang handlede forløbet "Outbreak" om epidemier.

Emma Grøn fra Lemvig Gymnasium glædede sig over, at man fik lov til at dykke mere ned i detaljerne under talentforløbet Braniac. Foto: Jørgen Kirk

Mere viden end til daglig

Tirsdag fremlagde de deres resultater om temaet fantomsmerter. Sammen med de andre vestjyske unge har de fået mulighed for at lave forsøg med krabber på Aarhus Universitet, de har været til forelæsning, og de har fordybet sig i forskningsartikler i forsøget på at blive lige lidt klogere, end gymnasiehverdagen normalt tillader.

Talentforløbet har givet dem viden om, hvordan man ved hjælp af virtuel reality-briller nu forsøger at afhjælpe de gener, fantomsmerter kan give. Ved at gå rundt med brillerne, der suger brugerne ind i en digital virkelighed, kan man løfte ting i den digitale verden med den arm, man ikke længere har i virkeligheden. Det kan lindre fantomsmerterne. Den form for viden om behandling har været interessant at dykke ned i, synes de to gymnasieelever.

- I teorien kunne jeg godt have siddet her og fundet den samme viden på de universitetssider, vi har været inde på, mens jeg havde almindelig undervisning. Men på den anden side giver det også noget, at vi alle har valgt forløbet til. Det har bare givet mere engagement, siger Tobias Brodtkorp.

- Vi har taget et aktivt valg om at være med. Der er ikke nogen, der ikke har lyst. At tage til Aarhus Universitet havde vi heller ikke gjort i almindelig undervisning, siger Emma Grøn.