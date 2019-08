Tak for hjælpen, jazzfestival: Her er 10.000 fra Stauning Whisky!

STAUNING: - Kan I hjælpe os?

Sådan et spørgsmål svarer man ikke nej til i Stauning. Heller ikke selvom nogle så det som et spørgsmål fra en konkurrent.

Sidste år ville Stauning Whisky fejre åbningen af det nye destilleri, og ideen opstod derfor at lave en endagsfestival på destilleriet. Men uanset om det er en eller flere dage, det drejer sig om, så er der mange faldgruber, hvis man vil arrangere en festival, og dem ville Stauning Whisky derfor undgå. De spurgte om hjælp ved Ringkøbing Fjord Jazz Festival, der rykkede ud med råd og vejledning om, hvad whiskydestilleriet skulle være opmærksomme på.

- Vi fik vores egen festival stykket sammen, og det havde været væsentligt sværere, hvis ikke vi havde fået hjælp fra jazzfestivalen, fortæller Henning Svoldgaard, medejer af Stauning Whisky, som understreger at det bestemt ikke var for at gøre jazzfestivalen rangen stridig, men blot for at fejre at det store byggeprojekt nu var afsluttet.

Den ene tjeneste er den anden værd, men for Stauning Whisky var den tjeneste så værdifuld, at firmaet har besluttet sig for at give en kontant erkendtlighed den anden vej. Ringkøbing Fjord Jazz Festival har fået 10.000 kroner som tak for hjælpen. Og de penge luner godt.

- Vi er vildt stolte af at få den anerkendelse, og det gør at vi kan krydre musikprogrammet og pladsen. Det skader aldrig med lidt ekstra penge, siger festivalens formand Karsten Andresen.

For ham er det vigtigt, at kunne dele ud af de erfaringer, som festivalen har gjort sig. Det gør nemlig, at man kan bede om hjælp andre steder, hvis man får en sjov ide, som skal afprøves. Og for Henning Svoldgaard er det et tegn på noget unikt i Stauning.

- Det er et bevis på, at hvis man i Stauning får en ide, så bliver der også bakket op om den, konkluderer Henning Svoldgaard.