Tak for 52 fantastiske søndage: Se alle forsiderne

Først var jeg ellevild. Tænk, at man som godt og vel halvgammel journalist skulle få chancen for at udvide med nye udgivelser, når avismarkedet ellers gennem hele min tid i medierne har været hærget af tilbagegang og lukninger. "Nu rykker vi; jeg skal være med til at skrive avishistorie", tænkte jeg. "Hvor fedt er det lige?"

Så blev jeg bekymret. For når jeg tænkte efter, så var der egentlig aldrig en læser, der havde hevet fat i mig for at høre, om vi dog ikke snart kom med en søndagsavis. Ikke én. "Har den her plan overhovedet gang på jord", tænkte jeg. "Hvor farlig er den?"

Men når man har sin plads i en stor koncern med hang til store tanker oppe i toppen, så må man af og til simpelthen smide sin skepsis i papirkurven, adoptere idéen og gå på med krum hals. Budskabet fra Jysk Fynske Mediers direktion var nemlig lysende klart: Ligesom de fem søsteraviser på Fyn og i Jylland skulle også vi, der stod for koncernens syv seksdages-aviser, til at udgive aviser alle dage ugen rundt og året rundt.

Datoen for 365-avisernes fødsel blev sat til 23. september 2018, og fødselsforberedelserne var mildt sagt intense: Hvilken type stof passer særligt godt til søndagen, når læserne har ekstra tid til fordybelse? Hvordan kan tingene præsenteres bedst på siderne? Hvem skal vi ansætte i den ekstra stilling, som vi får tilført? Hvornår laver vi lige det gode stof til helligdagene i jul og påske, så vi også kan holde kadencen til den tid? Og frem for alt: Hvilke velsmagende 'retter' vil vi servere for læserne, så de synes, det er pengene værd at holde deres avis hele ugen i stedet for at nøjes med hverdagene?

Ambitionerne var høje og diskussionerne mange, både på Dagbladets redaktion og i kredsen af jysk-fynske chefredaktører. Det var stenhårdt, det var hylende sjovt - og det var en lille smule nervepirrende. For der var jo sådan set stadigvæk ikke én eneste abonnent, der havde tryglet mig om at få lov til at købe Dagbladet Søndag ...

Nu kan vi fejre 'papirbryllup' med vores søndagslæsere, og det er en glad bryllupsdag. Min skepsis og mine bekymringer er nemlig blevet gjort godt og grundigt til skamme: Søndagsavisen har fået langt flere læsere, end vi havde regnet med på forhånd, og når de er blevet spurgt, hvad de synes om avisen, har de været ret godt tilfredse. Eller - for nu at sige det på et andet sprog end jysk: De har faktisk rost os så meget, at vi af og til sidder tilbage med lidt røde kinder.

Jeg håber, man vil bære over med, at jeg her i min 'bryllupsdagstale' laver et tilbageblik til et par enkelte af de mange læseværdige stunder, vi har haft sammen i året, der gik.

Vi har været tæt på, vi har været kritiske, vi har været frække, debatskabende og glade. Herunder kan du se de 52 søndagsforsider - og du kan læse eller genlæse nogle af de historier, som vi har henvist til fra forsiden.

Tak for det år, der er gået. På Dagbladet glæder vi os til at tage hul på et nyt år med aviser hele ugen rundt, hele året rundt. Ses vi?