Sommerlandet ved Pumpestation Nord og Skjern Enge byder på både trækfugle og trækfærger.

STAUNING: - Så skal der drejes! Tvillingerne Emil og Frederik på 10 år hjælper bedstefar Erik Fogh Rasmussen med at dreje på hjulet. Imens spejder de og bedstemor Bodil Fogh Rasmussen ud over åen. I takt med drengene og manden drejer metalhjulet, der står på bredden, krydser færgen Skjern Å. - Du, du, diiii. Du, du, diiiii, lyder det fra færgens wire. For lige ved Pumpestation Nord finder man nemlig den første af to trækfærger, som gør det muligt at besøge øen Kalvholm midt i Danmarks eneste floddelta. Det lykkes for familien at hive færgen ind til bredden. Fluks er de om bord og klar til at trække sig over mod den modsatte side. Turen tager et-to minutter. Drengene tager fat i hver deres tov. Sammen med voksenassistancen får de langsomt sendt sig selv og færgen "Blishønen" over mod Kalvholm.

Trækfærgerne Adresse: Langkærvej 11, 6900 Skjern

Åbningstider: Trækfærgen kan benyttes hele døgnet. Pumpestationen er åben mellem 8 og 20.

Gratis adgang.

Hovedattraktion: Udsigten over floddeltaet eller gåtur på Kalvholm via trækfærgerne "Rørhønen" og "Blishønen".

Foto: Jørgen kirk Frederik, Emil og bedstefar Erik Fogh Rasmussen fik sammen halet færgen ind til bredden. Foto: Jørgen Kirk

Tvillingerne: Det var fedt! Drengene fra Varde er på årets første sommertur med bedsteforældrene. De sidste par dage har knægtene brugt på at lære at køre en gammel, grå Massey Ferguson-traktor hjemme hos bedsteforældrene i Rækker Mølle. Nu kan drengene endda bakke med traktoren uden bedstefars hjælp. Inden sommerudflugten var omme, lærte de så også at styre en trækfærge. - Det går da fint, det her, roser bedstefar Erik Fogh Rasmussen. - Ja, det går da rigtig godt, stemmer Bodil Fogh Rasmussen i. Tilbage på fastlandet er der glæde over den korte tur frem og tilbage i blæsevejret. For at hjælpe den næste familie, der kan finde på at krydse åen i frisk vind, forsøger bedstefar Erik Fogh Rasmussen at låse trækfærgen fast, men det lader sig ikke gøre. To minutter senere kan man se færgen drive midt ud i åen. Trods det vindblæste vejr, hvor man skal bruge mere end bare et pift hårlak for at holde på frisuren, er drengene ikke i tvivl om, hvad de synes om turen med trækfærgen. - Det var fedt! lyder det i kor fra tvillingerne.

Foto: Jørgen kirk Trækfærgen "Blishønen" har også søsterfærgen "Rørhønen", der ligeledes går til Kalvhom. Foto: Jørgen Kirk

Pumpestation med en fantastisk udsigt Inden tovtrækkeriet besøgte de sammen med bedsteforældrene Pumpestation Nord, der ligger 100 meter fra færgen. Pumpestationen vidner om det store arbejde, der foregik ved Skjern Å for et halvt århundrede siden. Her drænede og udrettede man åen, inden man op til årtusindskiftet begyndte at lade åen bugte sig igen. I dag kan de besøgende både se pumperne og bruge stedets top som udkigspost. - Der er en fantastisk udsigt deroppe, siger Erik Fogh Rasmussen. Efter den anbefaling travede jeg til tops. Jeg havde jeg svært ved at være uenig. For da jeg så ud fra tårnets top, indkapslede viewet Vestjyllands vidder: Synet til den ene side var et vandløb, og da jeg drejede mig 180 grader for at se væk fra vand og ind i landet, kunne jeg se en landmand vande sin mark. I tårnet hørte jeg de fri trækfugle kvidre, og i en indhegning helt tæt på åen kunne jeg se, hvordan gederne græssede. Jeg kunne se naturkræfterne udfolde sig frit og se dem være en del af en industri, for vinden gav siv og vandoverfladen en kruset sideskilning, samtidig med naturen satte vindmøllerne i sving.

Foto: Jørgen kirk På turen til Kalvholm trak børnene næsten færgen så langt op på land, den sad fast, men retur mod Pumpestation Nord timede Frederik de sidste tag noget nær perfekt. Foto: Jørgen Kirk