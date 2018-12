Tæt ved 1000 unge mødes til festival ved efterskole

KFUM og KFUK arrangerer i juli 2019 en Wonderful Days-festival, der henvender sig unge mellem 13 og 19 år. Det kommer til at foregå ved Blaakilde Efterskole lidt syd for Tarm.

Formålet med festivalen er at give unge en uge i sommeren, hvor de - alkoholfrit - får lov at møde nye venner og fællesskaber, og hvor de vil blive udfordret på tro og holdninger i samspil med andre.

Medlemmerne besluttede at bevilge 30.000 kroner til udvikling og planlægning af Wonderful Days 2019, der i løbet af seks dage ventes at tiltrække cirka 650 unge, og dertil kommer omkring 300 frivillige.

Tarm: Budgettet er på godt to millioner kroner, når der i dagene fra 8. til 13. juli 2019 inviteres til en Wonderful Days-festival på et stort areal omkring Blaakilde Efterskole ved Tarm.

Værn mod ensomhed

Som på mange andre festivaler byder Wonderful Days på koncerter, teltcamps og afslapning i solen, men ude under åben himmel lægges der også op til, at deltagerne fordyber sig i kreative værksteder, spændende diskussioner og anderledes sportsaktiviteter.

Der ud over indgår man som deltager i et stort, tværgående fællesskab med fællesspisning og aftenunderholdning.

I en beskrivelse af festivalen forklarer formand for KFUM og KFUK i Danmark, Henriette Lynderup Kirkeskov, og festivalchef Mathias Bækgaard Braad, at "der skabes sikkerhed for, at ingen oplever ensomhed":

- Det sidste er en hjørnesten i festivalen. Da en stor del af festivalens deltagere er mindreårige, er det vigtigt for os, at de unge gruppevis er tilknyttet voksne frivillige, som deltagerne jævnligt mødes med under festivalen, og som de altid kan komme i kontakt med, lyder det fra formanden og festivalchefen, der videre påpeger:

- På den måde bliver Wonderful Days en tryg festivaloplevelse - uanset, om du er en nybegynder på 13 år eller en garvet festivaldeltager på 19 år.