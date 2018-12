Tænkte slet ikke på næste sæson

Stregspilleren Christoffer Cichosz skifter fra Skjern Håndbold til TTH Holstebro næste sæson, men det tænkte han overhovedet ikke på før og under kampen.

Holstebro: Det er et stykke tid siden, stregspilleren Christoffer Cichosz meldte ud, at han næste sæson skifter til TTH Holstebro.

Men det var ikke noget, han skænkede en tanke før og under kampen torsdag.

- Nej det gjorde jeg ikke. Jeg havde nok at tænke på undervejs, for vi var jo i problemer, sagde Christoffer Cichosz.

Han var selvfølgelig irriteret over nederlaget. Men han var i den grad også irriteret på sig selv.

- Der var flere ting, jeg synes, jeg skulle have gjort bedre. Jeg brændte en helt fri chance, og der var også nogle forsvarsaktioner, hvor jeg ikke gjorde det godt nok. Det var de ting, jeg tænkte på, og så tænkte jeg på, hvordan jeg kunne gøre det bedre, fortalte Christoffer Cichosz.

Han var glad for, at Skjern dækkede godt op efter pausen.

- Men da vi så fik chancen for at komme helt op, så var vi ikke skarpe nok. Det var for dårligt, sagde stregspilleren.

Heller ikke efter kampen tænkte han på næste sæson, og der var ingen drillerier fra de kommende holdkammerater. Det var ikke lige dagen for den slags.