SKJERN: Den 54-årige kvinde fra Skjern, som onsdag aften ved 20.30-tiden fik besøg af en flok brandmænd i sit hjem på Østrealle, havde sandsynligvis tændt for den forkerte kogeplade på sit komfur, hvorefter hun så fjernsyn i et tilstødende lokale. På komfuret lå diverse ting og sager, som var brandbare og i sagens natur en dårlig kombination med en varm kogeplade. Ildebranden nåede dog ikke at brede sig, og kvinden slap med en forskrækkelse og lidt røg.