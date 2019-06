Tårnhøj valgdeltagelse fortsætter i Vestjylland

Ringkøbing-Skjern: Over halvdelen af de stemmeberettigede borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune havde klokken 15.00 været forbi et af kommunens 25 valgsteder for at afgive deres stemme.

Mere præcist havde 52,7 procent af vestjyderne sat deres kryds klokken 15.00. Ved seneste valg i 2015 var stemmeprocenten på dette tidspunkt 40,1 procent.

Den høje valgdeltagelse kommer oven på et Europaparlamentsvalg for halvanden uge siden, hvor valgdeltagelsen var historisk høj. Den høje valgdeltagelse på nuværende tidspunkt kan imidlertid også skyldes, at valget falder på grundlovsdag, der er en fridag for mange, og som derfor tidligere end normalt har lagt vejen forbi et valgsted.

De flittigste vælgere finder man i Velling, hvor hele 59,5 procent havde sat deres kryds klokken 15.00, mens det blot var 44,3 procent af Troldhedes vælgere, der havde sat kryds på det tidspunkt. De kan dog nå det endnu, for valgstederne er åbne indtil klokken 20.00.

i 2015 endte den samlede stemmeprocent i Ringkøbing-Skjern på 86,7 procent.