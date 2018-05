Tårerne flød da der blev sagt farvel til Tibor Ivanisevic

Skjern: Afskeden med Tibor Ivanisevic, der på 16 måneder nærmest er blevet et ikon for Skjern Håndbold, blev et følelsesmæssigt højdepunkt, da Skjern Håndbold onsdag officielt fik fejret det danske mesterskab, samtidig med der på mange måder blev sagt tak for denne gang.

Da Skjern Håndbold som et af de sidste punkter på et to timer langt program kom til at tage afsked med Mads Houmøller, Cornelius Kragh, Tibor Ivanisevic og Markus Olsson, blev glædestårer afløst af tårer hos både en dybt rørt Tibor Ivanisevic men også hos mange af de flere hundrede fremmødte i Skjern Bank Arena.

Til tonerne af I did it my way og billeder på kuben af nogle af Tibor Ivanisevics mange redninger med mere viste publikum med taktfaste klapsalver, hvor meget de sætter pris på den serbiske målmand, der er gået lige i hjerterne på Skjern-tilhængerne - helt unge som meget ældre. Og det er ikke kun på grund af sublime præstationer i målet til straffekast. Tibor Ivanisevic har helt igennem været et dejligt bekendtskab.

- I dine 16 måneder har du fået fuldt hus med DM, pokaltitel og Supercup. Vi vil aldrig glemme dig, sagde formand Carsten Thygesen blandt andet.

Tibor Ivanisevic havde svært ved at få sat ord på sine følelser.

- For et år siden græd vi, fordi vi havde tabt DM-finalen. I går og i dag græder vi af glæde. Vi er gået igennem meget sammen, og den her pokal står her kun på grund af jer. Tak for alt, lykkedes det Tibor Ivanisevic at få sagt.

På det tidspunkt var Mads Houmøller og Cornelius Kragh hyldet for deres indsats, og så kom turen til Markus Olsson.

- Da du overvejede at spille i Danmark, var du også i forhandlinger med en midterklub - TTH Holstebro. Det var tæt på, de havde fået dig, men vores tidligere spiller Lars Møller Madsen fik dig overbevist om, at du skulle vælge Skjern Håndbold, og det er vi meget glade for. Vi forsøgte at få dig til at blive, men et ophold i Frankrig trak mere, fortalte Carsten Thygesen.

Efter videoklip og lange klapsalver fik Markus Olsson selv sagt tak.

- Jeg har mange minder at tage med mig herfra. Jeg har været i verdens bedste klub. Tak.

Fremmødet på flere hundrede tilhængere, sponsorer, medhjælpere med mere var noget af det, der fyldte rigtigt meget.

- Opbakningen og fællesskabet er nøgleord i det danske mesterskab, der tilhører os alle. Truppen, Banden, Ultras, administrationen, sponsorer, tilskuere. Alle, understregede Carsten Thygesen.

Efter en video med sæsonens mange højdepunkter var Hans Jeppesen på scenen, hvor han takkede for uforglemmelige oplevelser, og hvor han på vegne af blandt andet Reds&Greens var stolt over, at DM-trofæet er tilbage på kontoret i Skjern Håndbold. Han kaldte spillerne og trænerne for fornemme ambassadører for Skjern Håndbold og for hele byen.

Direktør Carsten Allerslev fra hovedsponsor Skjern Bank fortalte, at banken virkelig er stolt hovedsponsor siden 1992. Og det er alle 153 medarbejdere, der er stolte af partnerskabet med klubben. Det er vores hold, kaldte Carsten Allerslev det, inden han overraket en gave til spillertruppen i form af en fin middag i Stockholm, hvor til spillerne tager på bødekassetur torsdag og et par dage frem.

Steen Larsen fra Puma var også i det gavmilde hjørne. Han kunne fortælle, at Puma lige har forlænget aftalen med Skjern Håndbold i fire år mere. Ydermere havde han 25.000 kroner til bødekassen, og det var meget populært, da han lige toppede med 10.000 kroner til fangruppen Ultras, som Steen Larsen er meget betaget af.

Den tidligere træner Anders Dahl-Nielsen havde pæne ord til trænerne Ole Nørgaard og Henrik Kronborg, der faktisk vandt deres første titel sammen allerede i 2007, hvor de sikrede Danmark guld til U-VM i Bahrain. Dengang var René Rasmussen på holdet.

Ole Nørgaard har på seks sæsoner bragt Skjern Håndbold i otte finaler med et DM og to pokaltriumfer som udbytte. Henrik Kronborg har i to sæsoner vundet DM, pokaltitel og Supercup ud af fire mulige titler.

- I har et forbilledligt samarbejde, hvor taktikken er klar til mindste detalje. I har bragt os, hvor vi gerne vil være, sagde Anders Dahl-Nielsen,

Ole Nørgaard kvitterede med at sige 1000 tak for den enorme støtte, holdet har fået hele sæsonen.

- Jeg vil gerne rose jer, der er der altid for os. Det er ingen sag at være det i medgang, men i er der også i modgang. Tak for støtten, sagde Ole Nørgaard.

Bjarte Myrhol takkede også hele vejen rundt, efter han havde modtaget en gave som bevis på udtagelsens til All-Star holdet i Champions League.

- I betyder alt for os. Skjern Håndbold er Danmarks bedste håndbold-arbejdsplads, sagde Bjarte Myrhol.

Jo Skjern Håndbold fejrede triumfen, og de blev fortjent hyldet endnu en gang. Det er stort at vinde det danske mesterskab.