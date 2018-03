TV2-ekspert: Skjern videre vil være største sensation nogensinde

Her venter en modstander af en helt anden kaliber. Mægtige Telekom Veszprem kommer nemlig til Skjern, inden der er returkamp i et ungarsk inferno, og det er et af verdens bedste hold, der venter for Skjern.

Skjern: Larmen nærmede sig ekstase, og de stående ovationer stod i kø for Skjern Håndbold søndag den 4. marts, da cifrene gjorde det klart. Med sejr på 33-26 havde Skjern-mandskabet slået Zaporozhye ud af Champions League, og belønningen for den bedrift er en plads i turneringens ottendedelsfinale.

Hvis Skjern snupper Veszprem over to kampe, bliver det den største sensation i Champions League-historien. Det er der, vi vil være, hvis det sker.

Telekom Veszprem var i Danmark i Champions League-gruppespillet, hvor det ungarske storhold tabte til Aalborg. Det behøver man dog ikke at glæde sig over endnu i Skjern:

Chance hjemme

Eksperterne står allerede i kø for at dømme Skjern ude efter kampen mod Veszprem.

Danskerne kommer dog til at kunne bruge den aktuelle selvtillid i en flot sæson, men Bent Nyegaard spår dem heller ikke mange chancer mod 21 ungarske stjernespillere:

- Nej jeg tror ikke på, at Skjern kan slå Veszprem ud over to kampe. Over to kampe ser det ungarske mandskab simpelthen for stærkt ud, mener han.

Skjern Håndbolds livline kan dog blive, at Veszprem i de seneste fem udekampe i Champions League står uden sejr.

Det bliver da også hjemmekampen, det danske tophold skal have noget ud af:

- Jeg er ikke i tvivl om, at det godt kan blive meget lige i Skjern. Der sker noget med ethvert hold, der skal spille sådan en kamp. De har så meget selvtillid med, at de godt kan gå ind til kampen med en pæn portion selvtillid. De har vist, at de kan være med, fortæller Bent Nyegaard.