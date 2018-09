SKJERN: Fredag var en af de mærkeligste dage hos TP Kjoler nogensinde.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende. De fløj rundt i butikken og var megagode til at aflede og dække for hinanden, fortæller Tina Pedersen, der er indehaver af TP Kjoler i Skjern.

Ved 13-tiden kom syv kvinder ind i butikken, der ligger i Erhvervsparken i Skjern. 13 minutter senere var de væk igen med kjoler for 60.000 kroner

- Vi syntes, at de havde en lidt mærkelig adfærd, så vi forsøgte selvfølgelig at holde lidt øje med dem, men selv om der var personale omkring dem hele tiden, lykkedes det for dem at stjæle en masse kjoler, fortæller Tina Pedersen, der var noget chokeret over oplevelsen.