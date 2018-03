Syv litauere anholdt på campingplads

Politiet vil have syv litauere varetægtsfængslet sigtet for indbrud.

Fjand: Omkring klokken 22.30 i aftes slog politiet til og anholdt syv litauere på Nissum Fjord Camping.

De syv personer, der ifølge politiet er i alderen mellem 18 og 55 år, blev anholdt og sigtet for flere indbrud, tyverier og forsøg på begge dele, oplyser kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestjyllands Politi, Mette Helm.

- De er i alt sigtet for 11 forhold, siger hun.

De syv østeuropæere vil i dag blive fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Hvordan de stiller sig til sigtelserne er stadig uvist.

- Vores jurister og efterforskere arbejder intenst med sagen i disse timer, lød det fra Mette Helm fredag formiddag.

De anholdte er blandt andet sigtet for to forhold i Holstebro natten mellem den 6. og 7. marts, hvor der er blevet begået indbrud på henholdsvis Meldgårdvej og Fabersvej.

Det er inden grundlovsforhøret endnu uvist, hvordan politiet er kommet på sporet af de syv litauere, eller om hvilke tyverier, de sigtes for at stå bag, og hvad de lavede en frostkold dag i marts på en campingplads ved Nissum Fjord.

Om de anholdte kan sættes i relation til den stribe af indbrud i varebiler, der har ramt det nordvestjyske i de sidste dage, er også uvist. Torsdag kunne politiet oplyse, at 16 varebiler i Struer, Holstebro og Ulfborg var blevet brudt op, og tømt for indhold.

Og natten mellem onsdag og torsdag har der været yderligere seks indbrud i varebiler i Ulfborg.

Politiet oplyser, at anklagemyndigheden ikke vil forsøge at få dørlukning under grundlovsforhøret, hvor anklagemyndigheden vil forsøge at få de syv personer varetægtsfængslet, så man kan få ro til at efterforske sagen.