Syv år siden det skete sidst: Nu giver bestyrelse sig selv en lønforhøjelse

Ringkøbing-Skjern: Der er udsigt til lidt ekstra i lønningsposen til de seks byrådsmedlemmer, der sidder i Ringkøbing-Skjern Forsynings bestyrelse.

På et bestyrelsesmøde i denne uge har de nemlig bevilget sig selv en mindre lønforhøjelse.

Formand Helge Albertsen (S) kan se frem til at få 67.590 kroner i honorar for at stå i spidsen for det kommunaltejede selskab. Det er en stigning på 7590 kroner om året - eller hvad der svarer til godt 600 kroner ekstra om måneden.

Næstformand Gitte Kjeldsen (V) får fremover 45.060 kroner om året for ulejligheden. Det er en månedlig lønforhøjelse på godt 400 kroner, mens de menige bestyrelsesmedlemmer Jakob Agerbo (V), Kristian Bøgsted (DF) og Ole Nyholm Knudsen (V) stiger til 22.530 kroner for deres indsats i bestyrelsen. Også her er der tale om en lille stigning på et par hundrede kroner om måneden - før skat.

Det er langt fra hverdagskost for medlemmerne af bestyrelsen at honoraret stiger. Det er nemlig ikke sket siden 2012, men nu er der altså enighed om at indeksregulere betalingen efter det brancheindeks, som findes for vandsektoren.

Ringkøbing-Skjern Forsyning overbetaler bestemt ikke sin bestyrelse, hvis man sammenligner med de nordlige naboer i Holstebro. Her scorer formanden for Vestforsyningen mere end en kvart million for sit arbejde, mens de menige bestyrelsesmedlemmer får knap 64.000 kroner for at passe bestyrelsesarbejdet.

Lønstigningen flugter dermed godt med et netop vedtaget ejerstrategi, som blandt andet handler om at have fokus på økonomien.

Bestyrelsens lønstigning sker med virkning fra 1. juni og vil altså kunne ses på næste måneds lønudbetaling.