Sygefravær i bund i Ringkøbing-Skjern

Med et fald fra 11,7 pr. fuldtidsansat i 2015 til 9,6 i 2017 er Ringkøbing-Skjern Kommune kommet helt i top på listen over kommuner med lavt sygefravær.

Det største fald ses på Læsø med 3,1 færre sygedage. Herefter følger Randers med et fald på 2,5 sygedage, Allerød med 2,3 og endelig Dragør, Ringkøbing-Skjern og Sorø, der alle har oplevet et fald på 2,1 sygedage fra 2015-2017.

Han understreger, at medarbejderne selvfølgelig melder sig syge, når de er syge, men at der også er en kultur, hvor man husker på, at ens kollegaer skal løbe ekstra stærkt, når man selv er væk.

- Vi vil sikre, at vores medarbejdere helt grundlæggende befinder sig godt på arbejdspladsen. Vi uddelegerer ansvaret så langt ud som muligt, så medarbejderne kan mærke, at de har indflydelse på deres hverdag og arbejdssituation. Topmotiverede medarbejdere har færre sygedage end dem, der er mindre motiverede, og vi har en meget engageret og motiveret medarbejderskare, siger Hans Østergaard.

Borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune Hans Østergaard (V) tror, at den vigtigste forklaring er, at medarbejderne trives:

Svarer til 34 stillinger

Endelig har kommunen en helt fast model for, hvor den nærmeste chef kontakter en syg medarbejder efter to dage, 14 og fire måneder.

- Man snakker om, hvordan det går, og hvornår vedkommende forventer at kunne komme tilbage. Det handler meget om en at få en positiv dialog, hvor man også spørger ind til, hvordan det generelt går, siger Hans Østergaard.

Kommunens indsats betyder, at der er mere tid og flere hænder til at løse kerneopgaven, for hvis Ringkøbing-Skjern i 2017 havde haft det samme sygefravær som i 2015, svarer det til, at de ville have haft godt 34 færre fuldtidsansatte.