Gennem et stykke tid har lystfiskere i flere lande fanget laks med mystiske skader på kroppen. Også Skjern Å er ramt. DTU Aqua opfordrer fiskerne til at sende de syge laks ind, så de kan blive undersøgt.

SKJERN: Der foregår noget mærkeligt under vandoverfladen for tiden: Fiskere i blandt andet Norge, Sverige, Skotland, Irland og Danmark har oplevet at fange vildlaks med synlige skader på kroppen.

Det har sat et større internationalt samarbejde med deltagelse af blandt andre DTU Aqua i gang for at få klarlagt, hvad der sker med de vilde laks.

- Vi har endnu ikke et overblik over problemernes eventuelle omfang i Danmark, men vi tager naturligvis den slags sygdomsudviklinger særdeles alvorligt, når det viser sig, at der er lignende sygdomsudbrud i andre lande, siger professor Niels Jørgen Olesen fra DTU Aquas enhed for Fiske- og Skaldyrssygdomme.

I første omgang handler det om at få taget prøver af de syge fisk og få undersøgt dem, forklarer professoren. Derfor opfordrer han laksefiskere til at indsende fangede eksemplarer med sygdomstegn samt indberette informationer om fangststed, tidspunkt, art og kontaktinformationer.