Svømmehal-bestyrelse har afleveret bilag: Kassen er tom

Ringkøbing: Politikerne i kultur- og fritidsudvalget har besluttet at sætte det endelige punktum i slagsmålet med bestyrelsen for Den Selvejende Institution Ringkøbing Svømmehal.

Udvalget er ifølge formand Erik Viborg (V) enig om at stoppe sagen nu og ikke tage yderligere skridt mod bestyrelsen, der drev Ringkøbing Svømmehal fra 2010 og frem til 2018, hvor man efter en udbudsrunde måtte overlade driften af svømmehallen til ROFI.

På en generalforsamling i august vedtog deltagerne at nedlægge foreningen Den Selvejende Institution Ringkøbing Svømmehal (DSI), men efterspillet har trukket længe ud.

Kommunen har rykket bestyrelsen for et afsluttende regnskab, hvilket skulle foreligge, før foreningen formelt kunne nedlægges. Ifølge vedtægterne skal kommunen arve foreningen og have overdraget den formue, der måtte være tilbage.

Kommunen har ikke modtaget noget regnskab, men derimod bilag, og de viser ifølge Erik Viborg (V), at kassen er tom.

- Bestyrelsen har udvist en uansvarlig omgang med borgernes penge. Men vi vil ikke rejse nogen sag mod bestyrelsen, selv om vi ville have en rigtig god sag. Vi vil ikke smide gode penge efter dårlige penge, siger Erik Viborg.

Bestyrelsens sidste år som driftsherre - 2017 - endte med et dundrende underskud på 537.000 kroner, hvilket står i skarp kontrast til overskuddet på 100.000 kroner i 2016.

Størstedelen af underskuddet skyldtes, at bestyrelsen valgte at opsige bademesteren og assistenten, så de kunne forlade Ringkøbing Svømmehal 31. december 2017 med et gyldent håndtryk i form af løn i den efterfølgende opsigelsesperiode. Det gjorde bestyrelsen til trods for, at de to medarbejdere var garanteret ansættelse hos ROFI.

Ved at opsige de to medarbejdere i stedet for at lade dem overgå til ROFI påførte bestyrelsen DSI en anselig merudgift. Personaleomkostningerne i 2017 var på 1.809.503 kroner - mod blot 1.369.969 kroner i 2016. Altså en merudgift på 439.534 kroner.

Underskuddet i 2017 betød, at egenkapitalen blev barberet ned til 299.000 kroner. Dertil stod bestyrelsen med advokatudgifter for anslået 200.000 kroner oven på den tabte retssag mod kommunen. Bestyrelsen var dømt til at dække kommunens advokatsalær på 100.000 kroner, men trods flere rykkere er beløbet aldrig betalt. Kommunen må derfor selv æde udgiften.

Det har endnu ikke været muligt at træffe medlemmer fra DSI-bestyrelsen for en kommentar.