Svinepest i Kina giver bedre priser til de vestjyske svineproducenter

RINGKØBING-SKJERN: De hårdt pressede vestjyske svineavlere nyder lige nu godt af bedre afregningspriser end længe. Priserne er steget med omkring tre kroner pr. kilo på relativt kort tid.

Baggrunden er først og fremmest, at Kina siden august sidste år har været ramt et stort udbrud af afrikansk svinepest, der har kostet millioner af dyr livet. Kineserne er verdens største forbrugere af svinekød, og cirka hver anden gris i verden lever i Kina. Sygdommen har siden bredt sig til andre lande i Asien, blandt andet Vietnam, Cambodia og Nordkorea.

Asger Krogsgaard, vestjysk svineavler og formand for Danske Svineslagterier, fastslår, at man i branchen er noget ambivalent over for de stigende priser.

- Selvfølgelig er vi glade for, at danske landmænd får mere for svinekødet, og at der skabes arbejdspladser. Men det er jo en kedelig baggrund, det sker på, fastslår han.

Og i baggrunden lurer hele tiden frygten for, at svinepesten også når til Danmark. I så fald vil den få voldsomme følger for danske svineavlere; priserne på svinekød vil falde drastisk.