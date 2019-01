Svigtende japansk marked er skyld i Solid Productions konkurs

En genåbning af det japanske marked kom for sent for Solid-Group, der torsdag måtte indgive konkursbegæring for underafdelingen Solid Production.

Skjern: Det japanske marked har drillet Solid Production i hele 2018, og torsdag kulminerede det med, at virksomheden måtte erklæres konkurs.

"Efter lang tids kamp i efteråret for at genåbne certifikatet til salg på det japanske marked måtte man i går konstatere, at det blev genåbnet for sent. Lønninger til ansatte, der har stået standby til at supportere det japanske marked med produktion og service har sammen med andre omkostninger på det japanske marked drevet likviditeten ud af koncernen. I dag har bestyrelsen derfor anmodet skifteretten om at tage Solid Production A/S under konkursbehandling," skriver Solid Production i en pressemeddelelsen torsdag eftermiddag.

I april 2018 måtte Solid Production fyre 30 medarbejdere, efter at den japanske regering besluttede at skære i tilskuddet til husstandsmøller. Japan var et af Solid Productions hovedmarkeder, og virksomheden blev derfor hårdt ramt af reduktionen i den japanske støtteordning.