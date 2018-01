Svensk bokser er i hård fight med Jeppe Morell på Facebook

Jeppe Morell (t.v.) var overbevist om, at han kunne slå sin svenske modstander, Sven Fornling, da de to boksere 5. januar mødtes ved et stævne i København. Men en tidlig øjenskade til danskeren kom til at koste Jeppe Morell chancen for at sejre. Foto: Henrik Kristensen/Danish Fight Night

Den professionelle bokser Jeppe Morell, der er fra Tarm, føler, at han fik en urimelig behandling af dommerne under en titelkamp 5. januar mod svenske Sven Fornling. De to mænd fortsætter nu deres fight på Facebook.

Tarm: - Vis mig pengene, og så skal jeg med glæde gøre dig til nar i ringen. Du er ikke i min liga! Tonen på Jeppe Morells Facebook-side er lige så hård som en velplaceret uppercut. Fredag 5. januar var den 28-årige bokser, der er født og opvokset i Tarm, i ringen i sin første titelkamp - mod Sven Fornling ved et stævne i København. Svenskeren blev udråbt som vinder, og det har nu udviklet sig til verbale slagudvekslinger på det sociale medie. - Når han har behov for at udtrykke sig sådan på tekst, så er det, fordi han godt ved, at han kom lidt heldigt til den sejr. Det ville han ikke gøre, hvis han var en klar vinder, siger Jeppe Morell. En uge efter kampen fastslog han på sin Facebook-side, at "en rigtig mand holder sit ord, så lad os tage en revanche-kamp." Sven Fornling svarer kontant igen med blandt andet denne kommentar på Jeppe Morells Facebook-side: - Selv om du stak begge mine øjne ud, ville jeg i blinde blive ved med at slå, indtil dommeren stoppede kampen. Det er forskellen på en ægte fighter, en mester - og én, som hellere skulle spille fodbold.

Jeppe Morell Jeppe Morell er 28 år - født og opvokset i Tarm.I slutningen af 2015 skrev han professionel kontrakt med bokseselskabet Danish Fight Night, der drives af promotor Mogens Palle og den tidligere bokser Brian Nielsen.



Inden mødet med svenske Sven Fornling 5. januar i år havde Jeppe Morell vundet otte af sine første ni kampe som professionel - heraf tre på knockout.



Jeppe Morell er pædagoguddannet og har et deltidsjob på en specialafdeling for diagnosticerede børn på en institution i Aarhus, hvor han i dag er bosat.

Dyb flænge over øjet Ifølge Jeppe Morell forløb kampen planmæssigt, indtil de to boksere i slutningen af anden omgang slog hovederne sammen: - Jeg kan mærke med det samme, at den er helt galt med mit højre øje. Jeg siger derfor til dommeren, at jeg gerne vil have skaden tilset. Jeg får at vide, at jeg har en dyb flænge, og i mit ringhjørne får vi det hurtigt lappet sammen, så godt vi kan, siger Jeppe Morell. Sven Fornling ser - ifølge Jeppe Morell - straks sit snit til udelukkende at gøre ondt værre: - Det eneste, han gør, er at slå efter mit højre øje. Hver gang, han rammer det, sprøjter der blod ned i mine øjne. Jeg kan se mindre og mindre og bruger masser af energi på at bevare mit udsyn, tilføjer Jeppe Morell. Halvvejs inde i tredje omgang kan han ikke se noget, og Jeppe Morell siger derfor til dommeren, at han gerne vil have en læge til at se på skaden: - Han ignorerer mig....som om, jeg ikke har sagt noget. Jeg mener, det er en kæmpe brøler af dommeren. Det er fuldstændig ude af proportioner, fastslår Jeppe Morell. I resten af tredje omgang forsøger han at gå hårdt til sin svenske modstander, men Jeppe Morell må sande, at "jeg kan ikke bokse med det her."

"Jeg havde styr på ham" Ifølge Jeppe Morell siger dommeren, at der er tale om et accidental cut - en tilfældig skade - og da den er opstået før fjerde omgang, vil kampen efter reglerne blive dømt uafgjort: - Da vi får det at vide, siger vi til hinanden i mit ringhjørne, at det da er bedre end et nederlag, og "så må vi jo tage ham næste gang." Jeg ved, at jeg havde styr på ham, og det ved han også, siger Jeppe Morell om sin modstander. Kampdommerens beslutning bliver dog kort tid efter omstødt af det samlede dommerpanél med den begrundelse, at stævnets læge ikke har været tilkaldt: - Det er unfair, at jeg ikke fik uafgjort, for jeg forsøgte flere gange at få lægen tilkaldt, tilføjer Jeppe Morell, der - ifølge ham selv - i ringen får at vide af Sven Fornling, at "jeg skal nok give dig en rematch"; altså en fair chance for revanche: - Men han har for meget at tabe, og det er derfor, han nu stikker halen mellem benene, fastslår Jeppe Morell.