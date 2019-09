Svend på 80 år og Hjørdis på 79 byttede Nordsjælland ud med Skjern: Det er helt fantastisk

- Vi er overraskede over, hvordan vi er faldet til her. Vi er glade for skiftet og føler os næsten allerede hjemme, siger 80-årige Svend Nielsen.

Tilflyttere roser velkomst

Ikke alene er ægteparret kommet tættere på fire børnebørn i Skjern samt tre sønner i Skjern, Silkeborg og Aarhus, de er også kommet til et område, som aktivt siger velkommen til tilflyttere.

Tidligere har Hjørdis Anne Nielsen og Svend Nielsen fået en rundtur i Aktivitetscenter Skjern og haft besøg af naboen, som er velkomstambassadør.

Torsdag drog tilflytterne så til velkomstcafé i Røde Kors' mødelokale på stationen i Skjern. Her fandt Svend ud af, at hvis man har betalt for medlemskab af Aktivitetscenter Skjern, betaler man ikke ekstra for at bruge fitnesscentret, mens Hjørdis fik navnet på en vandregruppe, hun kan gå stavgang med.

Velkomstcaféen var med til at understrege det indtryk, de to allerede havde fået af egnen; her hjælper man hinanden og bruger tid på at interessere sig for andre mennesker.

- Vi er blevet taget helt fortræffeligt imod. Det er helt fantastisk. Sådan en måde ville det ikke foregå, hvis man flyttede derop, hvor vi kommer fra. Der er man mere reserverede og sig selv nok. Sådan er mentaliteten. Så jeg må sige, jeg synes, vi er blevet taget meget, meget flot imod af kommunen og det hele, siger Svend Nielsen.