Svar til politikerne efter sparekatalog: Pas godt på de varme hænder

RINGKØBING-SKJERN: Pas godt på de varme hænder. Dem er der mere brug for end de kolde hænder.

Lidt forenklet sagt er det et af hovedbudskaberne i de høringssvar, som MED-udvalg og bestyrelser i skoler og daginstitutioner er kommet med, efter at de i de seneste uger har kigget sparekatalogerne igennem på børne- og familieudvalgets område. Og her peger en del på, at så må det hellere koste i antallet af konsulenter i administrationen, end dem, der skal tage sig af børnene ude i hverdagen. Men uanset hvilken retning, sparekniven peger, vil det komme til at ramme noget.

- Vi har ikke konsulenter i dag, som ikke laver noget vigtigt, siger udvalgsformand Trine Ørskov (A) og understreger, at det ikke er en udvalgsopgave at pege på, hvilke konsulenter, der kan undværes, men derimod en ledelsesopgave

Et andet gennemgående punkt i høringssvarene er rengøringen. Et spareforslag lyder på at harmonisere rengøringen på skoler og i institutioner, da det har vist sig, at de steder, der drives under rengøringsaftalen, er billigere pr. kvadratmeter, end de steder, hvor skoler og institutioner har ansat eget rengøringspersonale. Her peger flere høringssvar på, at kvaliteten i såfald også bliver derefter. Vasegården i Ringkøbing, der er omfattet af rengøringsaftalen, skriver i sit svar: Vi kan konstatere, at rengøringen ikke er tilstrækkeligt, særligt på toiletter. Det giver en bekymring for børn og personalets sundhed ifht. bakterie- og smittefare. Fra Vorgod-Barde lyder samme melding: Vi har i et par år haft udliciteret rengøringen i skole og SFO til Forenede Service med et meget utilfredsstillende resultat til følge.

- Rengøringen er et af de opgaver, hvor der er nogle millioner at komme efter, og jeg vil hellere spare på rengøring end andre ting, siger Trine Ørskov, der forklarer, at udvalget lige nu ser på, om en harmonisering kan stå alene, eller det også kræver en udlicitering. Det spørgsmål undersøges sammen med økonomiudvalget.

Spareforslaget om at genberegne ledelsestiden, vækker også bekymring mange steder. Det kan give en besparelse på en million kroner hvert år, men vil også føre til afskedigelse af lærere og pædagoger. Hertil svarer Trine Ørskov, at ledelsestiden ikke er blevet genberegnet længe, og i dag ikke modsvarer det, som er blevet vedtaget.