Ringkøbing-Skjern: Man må godt puste sig lidt op, når man er Danmarks nationalfugl og fastboende. De andre og fremmede sangsvaner her er her kun på træk fra nord til Naturens Rige og for den sags skyld i Danmark nu og er en del af de skandinaviske og nordrussiske bestande. Snart trækker de tilbage til tundraerne i nord for at yngle, hvorimod knupsvanen bliver her og nyder livet i små og store søer, parker og andre steder med lidt vand, som kan give plads til et svanepar med unger.