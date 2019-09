Nybegynderne fik lyst til at komme ud igen og finde flere svampe, da der søndag var svampejagt i Dejbjerg Plantage

Bundsbæk: Næsten 40 var mødt frem, da svampeforeningen, Æ Skurrehat, og Danmarks Naturfredningsforening søndag havde inviteret til svampetur i Dejbjerg Plantage.

Deltagerne var mødt frem med mange forskellige slags kurve og beholdere til svampene.

Inden afgang fortalte de to turledere, Benny Christensen og Tage Madsen lidt om turen og hvad deltagerne kunne være heldige at finde på turen.

- Vi går kun efter de gode spisesvampe, kantarel, tragtkantarel, pigsvampe, spiselig rørhat eller Karl Johan, rødbrun rørhat og brunstokket indigorørhat, fortalte Benny Christensen inden turen startede.

Tage Madsen kunne fortælle, at der har været masset af kantareller, men at der ikke er så mange tilbage, mens rørhattene er her og endnu flere er på vej.

- Især hvis varmen fortsætter, så vil de myldre frem i skoven, forklarede han.

Man må gerne samle svampe til eget forbrug, også i private skove og plantager. Man skal bare holde sig til stier og veje.

Tage Madsen rådede tilhørerne til at erhverve sig nogle bøger om svampe, inden de begav sig ud i naturen.

Deltagerne fik også vist en hvid fluesvamp, som er dødelig giftig.