Super Brugsen byder Rema 1000 velkommen til Skjern

SKJERN: Meldingen om at Rema 1000 vil åbne forretning ved Ringvejen i Skjern blev også en del af formand Jan Juul Poulsens beretning, da Super Brugsen i Skjern holdt sin generalforsamling onsdag aften.

- Vi vil gerne her sige, at vi byder forretningen velkommen til byen. Det skal så samtidig siges, at det ikke er nogen hemmelighed, at vi gerne havde set de etablerede sig i vores bymidte, da det ville kunne forstærke hele vores bys handelsliv og forretninger. Kigger vi rundt i andre byer - hvor kommunen giver mulighed for, at placere forretninger i "udkanten" - er der sket en markant ændring i bymidten efter nogle ganske få år, sagde Jan Juul Poulsen, og kom med en opfordring:

- For at sikre, det ikke sker i Skjern, er det meget nødvendigt, at vi alle lægger vores handel i byens forretninger, og jeg vil opfordre jer alle her til at handle i Super Brugsen, hvilket er nødvendigt, hvis vi skal blive i byens centrum.