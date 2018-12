Super Brugsen bliver foreløbig i Skjerns midtby

SKJERN: Skal butikken blive eller flytte?

Spørgsmålet har Super Brugsen i Skjern spekuleret på. Dagligvaremarkedet i Skjern er nemlig under forandring. Rema 1000 vil etablere butik ved ringvejen, og det betyder, at dagligvarehandlen begynder at flytte ud til udkanten. I forvejen ligger Netto, Lidl og Aldi i udkanten af byen, og Super Brugsen har også gjort sig overvejelser, om man skal benytte lejligheden til at flytte butikken fra centrum af Skjern og ud til ringvejen.

- Vi har da undersøgt nogle ting og været ude for at forhøre os og snakke med en entreprenør, fortæller brugsforeningens formand, Jan Poulsen.

Men beslutningen er nu, at der ikke skal ske noget i de kommende år. Konsekvensen af en udflytning vil være, at der bliver en meget tom plads inde midt i byen, og hvis Super Brugsen forsvinder fra bymidten, vil det komme til at påvirke det øvrige handelsliv, at der sker en udhuling. Det er set i andre byer, hvor dagligvarehandlen er flyttet ud i periferien.

- Vi synes, det vil være synd, hvis de små butikker dør. Personligt mener jeg også, at når Gentænk Skjern arbejder med bymidten, så fremmer det ikke deres sag, hvis Super Brugsen flytter derud, forklarer Jan Poulsen, der gerne havde set, at Rema 1000 havde flyttet ind til bymidten.