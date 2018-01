Sundhedsplejen vil have fat i de unge

På et plejehjem er der også computerspil. hvilket nogle af de unge fra 10'eren fik lov til at prøve af under besøget på Egvad Plejehjem. Størstedelen af deltagerne er piger, men der er også flere drenge på holdet. Foto Jørgen Kirk

25 elever fra 10. klasse meldte sig for at høre mere om en uddannelse i sundhedsplejen

TARM: Snakken gik livligt i flere af lejlighederne på Egvad Plejehjem onsdag formiddag. Flere af beboerne havde nemlig besøg af elever fra 10'eren, som er i gang med at undersøge, hvad de kan uddanne sig til. Skal de på gymnasiet, skal de i lære, skal de på teknisk skole. Hvis der er et uddannelsessted, som meget gerne vil have fat i flere unge fra Ringkøbing-Skjern Kommune, så er det Social- og Sundhedsskolen i Herning. Det ønske deler Ringkøbing-Skjern Kommune, som mangler elever og fremtidig arbejdskraft til blandt andet plejehjem. Derfor slår de for tiden et fælles slag for SOSU-uddannelserne med et 14-dages brobygningsforløb, og det har haft en god gennemslagskraft hos de unge.

Livshistorie er vigtig - Vi har 25 unge, som er tilmeldt. Det er imponerende og vi kunne næsten ikke få armene ned, fortæller Britta Nielsen fra rekrutteringsenheden hos Social- og Sundhedsskolen i Herning. - Vi har i samarbejde med kommunen lavet et specialsyet program, der viser vores uddannelser, så de unge får øjnene op for, at det måske kunne være noget for dem, siger Britta Nielsen. Først hørte eleverne om skolens uddannelser og fik en snak om hvem, de er og hvordan det er at blive gammel. Onsdag skulle Egvad Plejehjem så have besøg, da de unge skulle interviewe de ældre om deres livshistorie. For kendskab og forståelse af de ældres og dementes liv er en essentiel ingrediens i jobbet som social- og sundhedshjælper eller som social- og sundhedsassistent.

Kontakten er givende - Vores fagområde fylder ikke meget i medierne og blevet talt lidt ned. Det billede skal vi have vendt, sagde Maj-Britt Friborg, der er leder af plejehjemmet. P.t. har hun seks elever i uddannelse, men tre af de fire som begyndte i efteråret er stoppet. Derfor frygter hun at der kommer til at mangle arbejdskraft på længere sigt. Som medarbejder på et plejehjem skal man, forklarer plejehjemslederen, stå for socialt samvær, give omsorg og pleje og have ikke mindst have pædagogisk indsigt. - Det relationelle er vigtigt. Man kommer tæt på borgeren, som har brug for det. Kan man ikke det, skal man ikke arbejde i faget, men det er samtidig kontakten til mennesket, som netop er noget af det givende i faget, siger Maj-Britt Friborg.