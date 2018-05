Sundhedscenter vil have kræftramte mænd ud i naturen

Ringkøbing-Skjern: Sundhedscenter Vest under Ringkøbing-Skjern Kommune lancerer den 8. maj under overskriften Naturkræfter et nyt træningstilbud til mænd, der er ramt af kræft. Kræftramte mænd skal ud i naturen og tanke op på naturkraft, genvinde eller vedligeholde muskelstyrken og konditionen, tænke på noget andet end smerter og ubehagelige behandlinger - og være sammen med andre i samme situation.

- Målet er, at de kræftramte mænd skal genvinde kræfterne, så de kan vende tilbage til hverdagen som de kender den. Her er vi overbeviste om, at fællesskab og aktiviteter i naturen er med til at give dem glæde og indhold i hverdagen, forklarer fysioterapeut og sundhedsfaglig medarbejder Hanne Larsen i en pressemeddelelse.

Sammen med kollegaen Karen Søndergaard, der ligeledes er fysioterapeut og sundhedsfaglig medarbejder ved Sundhedscenter Vest, står Hanne Larsen bag det nye initiativ.

De kræftramte mænd skal bekæmpe invasive arter, vedligeholde naturområder og være fælles om aktiviteter som bueskydning, indsamling af urter til kryddersnaps og arbejde i smedjen.