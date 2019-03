Ringkøbing-Skjern: En styrkelse af det sundhedsvæsen med flere penge og flere opgaver, som er en af hjørnestenene i regeringen og DF's sundhedsudspil, giver god mening.

Det siger leder af Sundhedscenter Vest Ulla Svendsen.

Regeringen vil bruge 8,5 mia. kroner til nye og moderne sundhedshuse samt til flere medarbejdere og stærkere kompetencer i det nære sundhedsvæsen.

I Ringkøbing-Skjern tager Sundhedscenter Vest sig af rehabiliteringen af patienter, som er udskrevet fra hospitalet efter operation eller medicinsk behandling. Også kronisk syge får på centret lært at leve med deres sygdom og holde et funktionsniveau.

- Fordi vi bliver flere ældre og flere kronikere vil rehabilitering og genoptræning blive endnu mere vigtigt i fremtiden. Det gælder om at holde sig i god form. Men på sygehusene reparerer de og har ikke gjort meget ud den efterfølgende genoptræning, siger Ulla Svendsen og fortsætter:

- Men på eksempelvis hjerteområdet er man begyndt at tænke på rehabiliteringsprocessen som lige så vigtigt som operationen og opfordrer folk til at gå i rehabilitering, siger Ulla Svendsen.

- Et forløb stopper ikke ved selve genoptræningen. For patienten gælder det om at fastholde det niveau, han eller hun er kommet op på, efter at sundhedscentret har gjort sit.

- Når de kommer i et forløb hos os, taler vi med dem om, hvad er skal ske når de er færdige hos os. Vi prøver at give dem nogle redskaber, og det kan være svært, for ikke alle har tradition for at få pulsen op, siger Ulla Svendsen.