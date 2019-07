Successen fra Gentænk Skjern inspirerer naboerne: Nytænk Tarm skal sætte turbo på byen

TARM: Først kom Gentænk Skjern. Nu kommer Nytænk Tarm.

Projektet er så tidligt i sin fase endnu, at det er for tidligt at sige, hvad det munder ud i, men over den næste måneds tid skal der samles en styregruppe, som Tarm Udviklingsforum er tovholder på. Engang i efteråret skal der holdes et borgermøde, og det er på baggrund af et andet borgermøde, at det kommer til at ske. Nemlig det borgermøde, som handlede om nedlæggelsen af Tarm Bibliotek.

Borgermødet i juni viste et bysamfund, der føler sig overset i Ringkøbing-Skjern Kommune. Efter kommunalreformen er der mange funktioner, der er forsvundet fra det, der tidligere var Egvad Kommune. Dråben, der fik bægeret til at flyde over, var forslaget om at nedlægge Tarm Bibliotek, og i løbet af ni dage blev der samlet 3300 underskrifter mod en lukning. Borgermødet på Bechs Hotel trak over 300 tilhørere, og her efterlyste frustrerede borgere en vision for Tarm.

- Politikerne sagde jo, at alle forslag skulle gro nedefra, og her kom Eva Sønderby Jepsen med et forslag om en gruppe, der skulle se på udviklingen af Tarm, fortæller Steen Rosby, der er formand for Tarm Udviklingsforum.

Tarm Udviklingsforum har via Facebook efterlyst gode ideer til det videre arbejde. Borgergruppen vil lade sig inspirere af Gentænk Skjern. Her vil man bruge de gode ideer og erfaringer fra det forløb og lave en lignende konstruktion, hvor der er arbejdsgrupper, som ser på forskellige udviklingsaspekter, blandt andet bosætning og aktiviteter. For at der ikke skal være navnesammenfald, bliver navnet altså Nytænk Tarm. I de seneste par år er der i byudviklingsspørgsmål blevet knyttet et tæt bånd henover åen, og det bliver der også i denne proces.

- Nytænk Tarm vil også involvere Skjern, fordi vi har et samarbejde mellem byerne. Vi arbejder henimod at se Skjern og Tarm som et fælles bysamfund, blot med to bydele, ligesom man kender det fra Aarhus og Viby, forklarer Steen Rosby.