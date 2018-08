Trods succes vil direktør Lasse Vesterby ikke love, at der også kommer en festival hos Stauning Whisky til næste år.

Stauning: Godt vejr, glade mennesker, god musik og god whisky.

Whiskyfestivalen ved åbningen af Stauning Whiskys nye produktionshaller var velbesøgt med omkring 2500 gæster.

Gæsterne fik både set, hvor de kommende års Stauning Whisky skal komme fra, og de fik hørt musikken.

Der var en del kø, især da folk skulle ind på pladsen. Mange whiskykendere havde lagt sig tidligt i kø for at sikre sig de to specialaftapninger, som kun blev solgt i lørdags.

Det betød, at gæster, der egentlig kun var kommet for at se de nye bygninger, måtte vente, til whiskykenderne havde fået deres billetter og var kommet ind.

Der var også lange køer, da gæsterne ville have de tre smagsprøver, som indgangsbilletten gav ret til.

Lørdag eftermiddag var direktør Lasse Vesterby godt tilfreds med arrangementet.

- Vi har godt vejr og glade mennesker. Der var god stemning i køen inden starten, hvor folk gik efter vores to specialaftapninger. Vi havde jo desværre ikke flasker nok til alle, der gerne ville have haft, forklarede Lasse Vesterby.

Han vil dog ikke love, at der kommer en ny whisky-festival næste år.

- Vi har ikke taget stilling til, om der kommer en festival til næste år, om to-tre år eller i det hele taget. Det må vi se til, lige nu glæder vi os over alle de glade mennesker, der er kommet i dag, sagde Lasse Vesterby.