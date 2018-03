Succes-år bliver ikke en sovepude for Skjern Bank

SKJERN: Brændt barn skyr ilden!

Skjern Banks formand, advokat Hans Ladekjær Jeppesen brugte det gamle ordsprog, da han på bankens generalforsamling mandag aften så tilbage på 2017 og frem på 2018. Selvom 2017 blev et jubelår - det bedste i bankens 111 år lange historie - så skal man omvendt heller ikke langt tilbage i selvsamme historiebog for at finde et kapitel, hvor Skjern Bank havde gang i den store brandsprøjte for at begrænse skaderne efter en overophedning i årene inden finanskrisen.

- Der er ikke noget, vi hellere ville, end at udbetale udbytte til vores aktionærer, der har været der for os i medgang og modgang. Men vi må være sikre på, at banken kan gå igennem svære tider. Alt går i en cyklus, og der vil komme dårlige tider igen, sagde Hans Ladekjær Jeppesen.

Bestyrelsen har derfor besluttet, at de 123,8 millioner, der er tilbage efter skat fra 2017-resultatet, skal bruges til at styrke egenkapitalen, og Hans Ladekjær Jeppesen understregede i samme ombæring, at Finanstilsynets anbefaling lyder, at banker bør være forsigtige med at udbetale udbytte. Tilmed vil bankerne i de kommende år få nye EU-regler at forholde sig til, og derfor skal bankerne være forberedte.