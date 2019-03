Styrelsen var ikke tilfreds: Landmand måtte bygge dige for tredje gang

For 20 år siden blev reetableringen af et dige hos Henning Johansen i Borris godkendt af Ringkøbing Amt. Sidste år krævede Slots- og Kulturstyrelsen det 150 meter lange dige flyttet. Det gjorde landmanden. Så krævede styrelsen det flyttet en gang til.

BORRIS: Først den ene vej, og så den anden vej. Og så den tredje vej...

Landmand Henning Johansen i Borris har præsteret at måtte reetablere det samme dige hele tre gange. Tilbage står en frustreret landmand, der har brugt omkring 50.000 kroner på projektet.

Hele den bizarre sag begynder for 20 år siden. Da fjernede Henning Johansen et læbælte, uden at være bevidst om, at det var plantet i et gammelt markdige.

En anonym klage til det daværende Ringkøbing Amt betød, at Henning Johansen blev pålagt at reetablere det 150 meter lange dige igen, hvilket han også gjorde.

Ved samme lejlighed fik han tilladelse til at lave to gennemkørsler, så vandingsanlæg og maskiner kunne køre igennem. Det hele blev lavet efter amtets anvisning.

Så var alt i den skønneste orden, troede Henning Johansen. Lige indtil 2018, da han fik besked fra Slots- og Kulturstyrelsen om at hele diget var forkert placeret, og skulle rykkes to meter til siden. Det gjorde han 1. marts 2018.

To måneder senere kasserede Slots- og Kulturstyrelsen det arbejde. Nu skulle diget flyttes en meter til siden i den ene ende, og syv meter i den anden ende.

Desuden krævede styrelsen, at diget skulle være 150 meter længere, og kravet var også, at de to gennemkørsler blev sløjfet.

Henning Johansen gik derfor til Ringkøbing-Skjern Kommune, som gav ham tilladelsen til at beholde de to gennemkørsler og droppe de ekstra 150 meter. 1. november stod projektet færdigt, men heller ikke denne gang var det godt nok. 11 meter fra den sydlige ende, skal flyttes op til den nordlige ende.

Det betyder at landbrugsmaskiner skal køre en omvej, og ud på offentlig vej, når markerne skal passes, og de skrå diger gør også, at der bliver dele af marken, der bliver vanskelig at dyrke.

- Det ligner ikke noget, at de kommer 20 år efter. Jeg skal jo selv betale hver gang. Hvad har de lavet i Slots- og Kulturstyrelsen i de 20 år, siger Henning Johansen til Dagbladet.