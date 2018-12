Stuer på Fjordparken til udadreagerende

Ringkøbing: Der bliver nu indrettet to stuer på Fjordparkens akutaflastning i Ringkøbing specielt til udadreagerende borgere, som ikke kan håndteres på kommunens øvrige ældrecentre. Der er typisk tale om mennesker med demens eller dobbeltdiagnoser.

Formålet med at flytte udadreagerende borgere ind på de særlige stuer er at få skabt rolige rammer, så der kan ske en afklaring af borgerens helbred og træffes en beslutning om, hvor borgeren i fremtiden skal bo.

Der bliver afsat 470.000 kroner årligt til ordningen. Der skal bruges et engangsbeløb på at indrette de to stuer med indhegning af terrasse og afskærmning fra de øvrige aflastningsstuer.

Desuden skal pengene bruges til at uddanne personalet om senhjerneskade, psykiatri og antipsykotisk medicin. Der er også udgifter til personaledækningen, som både kan omfatte afklaring og koordinering omkring borgeren samt fast vagt, hvis dette er nødvendigt i en konkret situation.