Studerende kan nu dyrke masser af idræt på HTX i Skjern

På Gymnasiet HTX Skjern forventes det, at omkring 30 elever vælger en ny studieretning med fokus på idræt og biotek, når valget skal træffes om et par uger.

Skjern: At drive en ungdomsuddannelse i dag er lidt som at stå bag disken i en købmandsforretning, hvor det gælder om at have de rette varer på hylderne, hvis der skal trækkes kunder til.

Marianne Oksbjerre, der er direktør for Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern, glæder sig derfor over, at Gymnasiet HTX Skjern nu har en ny studieretning i sortimentet: Idræt & Biotek.

- Vi får fat i en målgruppe, som - i forhold til vores lokalområde - kan vælge en god kombination af fag. Og ja, vi tænker da, at det kan give nye kunder i butikken, siger Marianne Oksbjerre.

Hun går dermed lidt i rette med rektor på Ringkjøbing Gymnasium, Tonny Hansen, der i tirsdagsavisen fortalte, at han netop har sendt en ansøgning til Undervisningsministeriet i håb om at få lov til at skabe en ny studieretning med fagene biologi, kemi og idræt.

- Vi synes, at vi giver de unge et godt tilbud med vores nye studieretning, tilføjer Marianne Oksbjerre.