Studenter vil gerne have sosu-job på plejehjem og i hjemmeplejen

Ringkøbing-Skjern: For 50 gymnasieelever er enden nær. På mere end én måde. Snart får de huen på, og dernæst kalder et job som sosumedarbejder på kommunens plejehjem og i hjemmeplejen.

Ringkøbing-Skjern Kommune har haft succes med et utraditionelt jobopslag. 550 fastansatte sosu-assistenter og sosuhjælpere skal på efteruddannelse, så derfor søger kommunen 50 studenter til vikariater på seks til otte måneder med start i august.

- Vi har fået mange og gode henvendelser fra de unge. Nogle af dem er tidligere weekendafløsere, men vi håber også at have lokket nogen ind, som endnu ikke ved, hvad de skal med deres studentereksamen, fortæller Birthe Nyrup Dahl, som er uddannelsesansvarlig i Sundhed og Omsorg.

Hun mener, at et halvt år som sosumedarbejder giver den unge en masse fordele.

- Man kommer tæt på lidelse, svære kroniske sygdomme, måske misbrug og mennesker, som er døende. Det modner. På det halve år får de også en forståelse for sundhedsvæsenet og møder jo terapeuter, læger og økonomaer, så de kan virkelig suge til sig. De kommer til at arbejde i teams, hvor man er dybt afhængige af hinanden. Et sådant tæt samarbejde med andre er vigtigt at få på sit CV, siger Birthe Nyrup Dahl.

Studenterne kommer på kurser inden jobstart og lærer blandt andet om medicingivning, som kræver stor påpasselighed.

Selve ansøgningen har de studenterne skullet stile til lederne ude på plejehjemmene og i hjemmeplejen.

Solvejg Olsen, plejehjemsleder i Tim, har ansat to kommende studiner til de to ledige vikariater.

- De vil senere uddanne sig som sygeplejersker og havde sendt en uopfordret ansøgning, allerede inden annoncen blev slået op. Jeg havde dem så til samtale, hvilket gik fint, hvorefter jeg valgte at ansætte dem. Også fordi de vil uddanne sig inden for faget efterfølgende. På sigt bliver det jo svært at rekruttere folk, så derfor prøver vi at få medarbejdere ind, der vil fortsætte i faget, sier Solvejg Olsen.

Efter oplæringen i august skal de to studiner hjælpe med den daglige pleje og omsorg af beboerne på Tim Plejehjem, hvor de naturligvis vil arbejde sammen med faglært personale.

Da sosuvikariatet skal søges hos de enkelte ledere, har kommunen endnu ikke en samlet opgørelse over, om alle job er besat, eller der stadig er ledige.