Strømmotorvejen får LO-formand til at drømme om datacentre

Ringkøbing-Skjern: Mens politikerne i teknik- og miljøudvalget appellerer til, at den kommende strømmotorvejs 400 kilovolts kabler bliver jordlagt for at undgå negative påvirkninger af naturen, landskabet og den fremtidige nationalpark Skjern Å, opfordrer LO-formand og byrådsmedlem Helge Albertsen til at tage de positive briller på.

- Vi vil gerne have mere infrastruktur, som er forudsætningen for vækst. Dette bliver en motorvej med grøn energi. I vores skåltaler siger vi, at 'nu er det Ringkøbing-Skjerns tur til at få de store spillere' - for eksempel Apple, som etablerer sig ved Viborg - og her er spiller det en stor rolle at få en motorvej med grøn energi. Det skal vi huske på, siger Helge Albertsen.

Han peger på, at den nye luftledning skal ramme Station Stoustrup øst for Tarm, hvor strømmen fra de kystnære Vesterhav Syd-møller føres ind.

- Derfor bør vi have lave et prospekt til de virksomheder, der har brug for at etablere store datacentre. Der er et stort område ved Tarm, og dér skal der da ligge et datacenter a la Apple. Vi har den hamrende gode begrundelse, at vi har en grøn motorvej, siger det socialdemokratiske byrådsmedlem.

Han bakker op om kommunens ønske om at få de kraftige ledninger jordlagt, men accepterer hvis det ikke kan lade sig gøre.

- Alt har en omkostning. Det er et godt princip, at kabler skal graves ned, men det var finansieret af PSO-afgiften, og når man afskaffer den, har det nogle konsekvenser. Men selvfølgelig er det vores mål at få det gravet ned, specielt ved Skjern Å og ved Videbæk, hvor der skal bygges boliger. Jeg håber bare ikke, at disse ledninger giver anledning til lige så meget postyr som visse andre projekter, siger Helge Albertsen.

Han sigter her til Vesterhav Syd-projektets kystnære havmøller ved Holmsland Klit - som han er varm tilhænger af.

Dagbladet: Er det ikke udtryk for dobbeltmoral, at kommunen ikke havde indsigelser imod vindmøller på 189 meter ud for Holmsland Klit, men nu piber over master på 35 meter?

- Der var jo ikke andre alternativer til møllerne. Ledningerne kan enten hænge på master eller graves ned. Så hvorfor ikke fastholde, at ledningerne skal graves ned. Derfor kan man ikke sige, at det er dobbeltmoralsk i forhold til de kystnære møller. Lykkes det ikke at få ledningerne gravet ned, må vi tage omkostningen. Man vil jo ikke hente udgiften på finansloven, for pengene skal bruges på skattelettelser. Men vi skal forhåbentlig ikke ud i så voldsomt postyr, at det skaber tvivl om projektet, siger Helge Albertsen.