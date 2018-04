Strømmotorvej: Politikere skærper høringssvar

Ringkøbing-Skjern: Den kommende strømmotorvej gennem Ringkøbing-Skjern Kommune skal jordlægges.

Det mener politikerne i Ringkøbing-Skjern, som netop har besluttet at skærpe kommunens høringssvar til Miljøstyrelsen.

I et oplæg til det kommunale høringssvar opfordrede Ringkøbing-Skjern Kommune i første omgang til at grave hele det kommende ledningsanlæg i jorden, men hvis det ikke kunne lade sig gøre, ønskede kommunen fokus på at grave de omstridte ledninger ned ved Skjern Å og Videbæk.

Men den del af høringssvaret er nu blevet strøget. I det endelige svar vil det fremgå, at kommunen ønsker hele strækningen gravet ned på grund af de negative påvirkninger af naturen og landskabet i kommunen.

Den endelige ordlyd skal nu godkendes af politikerne, inden høringssvaret blevet sendt afsted.

Sikkert er det, at både Energinet og energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) har meldt ud, at der ikke er økonomi til at grave hele den 175 kilometer lange strækning fra Idomlund til grænsen ned. Der er på forhånd lagt op til, at der kun kan tages hensyn til særligt sårbare naturområder som for eksempel Skjern Å-området.