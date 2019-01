Stribevis af vestjyske indbrud i weekenden

Ringkøbing-Skjern: Det har været en travl weekend for kriminelle elementer i Ringkøbing-Skjern. Der er således begået en lang række indbrud mod bygninger over hele kommunen.

Mellem torsdag aften og fredag morgen var der indbrud i Stof- og Sycenter på Bredgade i Videbæk, hvor det lykkedes at lukke et vindue op og gennemrode butikken. Dog kunne der ikke konstateres noget stjålet.

Fredag mellem klokken 8 og 12.30 fik en landejendom på Ølstrupvej i Spjald knust en rude med en sten. Fra huset blev stjålet en mængde spiritus, heriblandt en flaske fra Stauning Whisky samt smykker og sølvtøj.

Mellem onsdag og fredag var tyve på spil i et sommerhus under opbygning på Hjelmevej i Søndervig. Her blev låsen i døren vredet op, og huset tømt for alt værktøj, der blev brugt til arbejdet. Der er blandt andet stjålet boremaskiner, rundsav, kompressor og stiksave fra forskellige håndværkerfirmaer.

I Tarm på Ballekær var der i et kort tidsrum fredag mellem klokken 17.10 og 17.40 indbrud i et hus. Et vindue blev brudt op, men der er endnu ikke overblik over eventuelle stjålne effekter.

To bopæle i Lem havde i løbet af fredag indbrud. Ved begge indbrud er tyvene kommet ind ved at bryde et vindue op. Det ene indbrud fandt sted i Kirkegade i tidsrummet mellem klokken 14 og 20. Her blev der stjålet en mindre pengekasse med kontanter. Det andet fandt sted i Skolegade. Her havde tyvene rodet ejendelene igennem og stjålet ure og smykker. Gerningstidspunktet er ikke angivet, men anmeldelsen indløb klokken 19.09, fortæller Midt- og Vestjyllands Politi.

Lørdag morgen var tyve atter løs i Videbæk, nærmere bestemt i kirkens redskabsskur, hvor døren blev brudt op, men der ikke blev stjålet noget.

Tidligt lørdag morgen mellem klokken 5 og 8.30 blev et vindue i en bolig på Danmarksgade i Skjern brudt op. Fra boligen blev det stjålet en computer, smykker, værktøj og en racercykel.

Endelig var der mellem klokken 12 og 14.40 lørdag indbrud på Birkevænget i Videbæk, hvor terrassedøren i en hus blev brudt op. Herfra blev der stålet et 55-tommer Samsung-fjernsyn.