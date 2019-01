Stresspanel vil lukke forældreintra: Det må være en joke

Formand for skolelederforeningen undrer sig over, at stresspanel gør skolernes forældreintra til skurk i et travlt familieliv. Det må være et østdansk fænomen, mener han.

Ringkøbing-Skjern: Da skoleleder på Holmsland Skole og formand for skolelederforeningen Torben Svendsen mødte på arbejde her til morgen, summede personalerummet af diskussion om forældreintra.

Regeringens stresspanel er netop kommet med sin første anbefaling, som handler om at skrotte forældreintra og erstatte det af den gammeldags kontaktbog.

- Først tænkte jeg, at det måtte være en joke. Det giver ingen mening at gå tilbage til analog kontakt. I personalerummet var der da også enighed om, at det må være et østdansk problem med overengagerede speltmødre, der bliver stressede over at skulle følge med i deres børns skolegang, lyder den umiddelbare reaktion fra skolelederen.

Han undrer sig over, at det bliver gjort til et gigantisk problem for forældre at følge med på intra.

- Det er simpelthen ikke et problem, jeg er stødt på. Hvis vi hører noget fra forældrene, så er det tværtimod, at de gerne vil have mere information. Jeg tænker meget over kun at sende relevant information. Det betyder, at forældrene får et månedligt nyhedsbrev, siger han.

Skolens lærere vælger selv, hvor meget information de vil sende ud. Derfor kan det variere fra lærer til lærer, og det har foreløbigt ikke givet anledning til forældreklager.

- Jeg tænker, det er et østdansk problem, som vi ikke har her vestpå. Hvis man for eksempel har fire børn, så er der meget arbejde. Det handler ikke bare om skolen, men også om fritidsinteresser, madpakker og legeaftaler, og det ved forældre jo godt, siger Torben Svendsen.

Heller ikke Henrik Jensen, der er formand for skolebestyrelsen på Ringkøbing Skole, oplever at blive overmandet af information fra forældreintra for sine to skolebørn.

- Det er slet ikke en diskussion, vi har haft i skolebestyrelsen, og det er bestemt ikke så slemt, som nogen vil gøre det til. Jeg synes, det er bagstræberisk at foreslå at droppe it på skolerne, for det er jo den måde, vi kommunikerer på alle andre steder, siger han.

Henrik Jensen mener, at det er afgørende, at skolerne også i fremtiden selv bestemmer, hvornår der skal sende information ud, og hvor ofte det skal ske.

Skulle forældrene ønske mere eller mindre information, skal debatten tages på den enkelte skole.

- Den frihed skal man ikke tage fra os med overordnede retningslinjer, advarer han.

Også skoleleder Torben Svendsen ønsker at bevare retten til selv at bestemme.

- Hvis der er noget, der kan give mig stress, er det tanken om, at vi skulle sidde og udfylde kontaktbøger for hver enkelt elev. Det skal vi ikke tilbage til. Lad os hellere selv finde ud af det i samarbejde med forældrene, siger han.