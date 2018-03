Strejken lurer: Hjemmeplejen klar med nødberedskab

Ringkøbing-Skjern: Der bliver længere mellem hjemmehjælperne i Ringkøbing-Skjern, hvis det mislykkes at indgå en overenskomstaftale inden den 4. april.

Det fortæller socialchef John Christensen fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kommunens FOA-personale er nemlig udtaget til strejke onsdag efter påske. Derfor har kommunen og fællestillidsfolkene i fællesskab udarbejdet et nødberedskab, som skal sikre, at de svageste ældre får den hjælp, de har brug for, selv om der udbryder konflikt.

- Nødberedskabet betyder, at borgerne bliver betjent, hvis der er tale om livsvigtige og helbredstruende opgaver, siger socialchefen.

Helt konkret vil de ældre under en strejke modtage sårbehandling, medicin, insulin og injektioner fra de social- og sundhedshjælpere og -assistenter, som er den del af den kommunale nødplan. De ældre vil også blive hjulpet i forbindelse med af- og påklædning, toiletbesøg og mundpleje.

- Der vil være borgere, som kommer til at opleve, at de skal vente længere på hjælpen, end de er vant til, fordi der vil være færre ansatte på arbejde under en strejke, siger John Christensen.

Rengøring og andre praktiske opgaver skal man derimod ikke forvente at få under en eventuel konflikt. Her håber socialchefen, at naboer og pårørende vil være klar til at give en hånd med, hvis det skulle blive nødvendigt.

- Heldigvis oplever vi, at man i Ringkøbing-Skjern er god til at hjælpe hinanden. Det kan blive nødvendigt, hvis vores nødberedskab bliver aktiveret, lyder det fra John Christensen.

De fem hjemmeplejedistrikter i kommunen er lige nu i gang med at lægge de konkrete vagtplaner. Først når de er på plads, vil det vise sig, hvor mange hjemmehjælpere der bliver en del af nødberedskabet.

De ældre vil modtage et brev om situationen.

Ifølge socialchef John Christensen er sygeplejerskerne ansat i hjemmeplejen ikke omfattet af en eventuel strejke. De vil derfor arbejde som normalt.