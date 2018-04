Streetrace igen i Skjern

Skjern: Efter stor succes med de første tre år med lovlige streetrace-arrangementer i Skjern ligger det nu fast, at Racedays.dk i 2018 holder fire arrangementer.

I år starter Racedays.dk sin sæson netop i Skjern fredag 20. april. Det holdes fortsat på fredage i tidsrummet kl. 20 til kl. 24 på den såkaldte Skjern Raceway, der er placeret på Ferrodanvej i Skjern.

Der er tradition for, at unge mennesker med passion for biler, mødes netop på fredage i dette tidsrum for at dyrke deres interesse.

En interesse, der førhen resulterede i ulovligt streetrace, der var til fare for tilskuere og kørere.

De første tre år har der været en stor interesse fra streetrace miljøet i hele Midt- og Vestjylland, og folk kommer langvejs fra for at støtte op om initiativet.

Streetrace miljøet giver nemlig udtryk for, at de gerne vil kunne køre lovligt og sikkert, uden de behøver være bange for, at politiet afbryder dem i dyrkelsen af deres interesse for biler og fart.

For tredje år i træk bliver der på landsplan afholdt DM Streetrace, der er en liga for de, der er ekstra dedikerede omkring at køre streetrace og derfor tager med rundt i hele landet.

Her en måneds tid før sæsonstart er der allerede over 30 tilmeldte fra hele landet.

Arrangementerne er omfattet af regelsæt, der fremmer sikkerheden.

Eksempelvis stiller Racedays.dk krav om, at kørerne altid skal have styrthjelm på. Der er også redningspersonel til stede under hele arrangementet.

De øvrige arrangementer i 2018 er planlagt til 15. juni, 3. august og 14. september. Både biler og motorcykler med og uden plader kan deltage i arrangementerne.