SKJERN: Strandbygaard er atter 100 procent på lokale hænder.

De sidste 15 måneder har 65 procent af aktiekapitalen været ejet af Emballagegruppen.

Men nu er der sket det, at Maj Invest Equity har købt den samlede aktiekapital i Emballagegruppen, og i den forbindelse fik Claus Scotwin og Ole Strandbygaard mulighed for enten at sælge resten af deres aktier - eller at tilbagekøbe aktieposten fra den nye ejer.

- Vi har været i tænkeboksen et stykke tid, og vi var enige om, at vi ikke rigtig kunne se os selv i den fremtidige konstruktion, så derfor har vi altså valgt at købe aktierne tilbage, siger Claus Scotwin.

Herefter ejer han og Ole Strandbygaard selskabet 100 procent via holdingselskaber.

- Vi har de seneste 15 måneder haft et godt samarbejde med Emballagegruppen, som vi forventer vil fortsætte, og vi glæder os til den fortsatte drift og udvikling af Strandbygaard, siger de to ejere.