Stram Kurs-kandidat skal debattere danskhed med biskop på Kaj Munks Præstegård

Vedersø: Ringkøbing-Skjern Museum har inviteret debattøren Iben Thranholm til at holde tale og debattere danskhed, demokrati og kultur på Valdemarsdag den 15. juni på Kaj Munks Præstegaard i Vedersø.

Iben Thranholm meddelte for to uger siden, at hun stiller op til folketingsvalget som kandidat for det indvandrerkritiske parti Stram Kurs, At den cand.theol.- og journalistuddannede intellektuelle Thranholm, der er erklæret katolik og en flittigt brugt kommentator, stiller op under Rasmus Paludans faner er blevet mødt af forbløffelse fra mange sider.

Også hos Ringkøbing-Skjern Museum har Thranholms udmelding givet anledning til overvejelser om arrangementet på Kaj Munks Præstegård. Ved arrangementet skal hun debattere med biskop for Ribe Stift Elof Westergaard, der samtidig er formand for præstegårdens bestyrelse.

- Det er korrekt, at det har givet overvejelser, at hun stiller op for Stram Kurs. Det er over et halvt år siden, vi inviterede hende, og vi anede ikke noget om, hvordan hun ville positionere sig politisk. Der var ikke noget, der hed Stram Kurs dengang og ikke på nogen måde tale om, at hun var en del af det, siger museumsdirektør Mette Bjerrum Jensen.

Hun og Elof Westergaard har besluttet at gennemføre arrangementet og fastholde Iben Thranholm som deltager. Det sker, selv om Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård har tilkendegivet, at man misbilliger det.

Mette Bjerrum Jensen siger:

- Museet og Elof Westergaard har den holdning, at vi er nødt til at have en demokratisk debat med folk, vi er uenige med, og hvis vi ikke kan have det på Kaj Munks Præstegaard, hvor så? Vi tror ikke på, man kan tie højredrejningen ihjel, men at man nødt til at diskutere med folk, uanset hvor langt ude på yderfløjene, de befinder sig, så vi fastholder, at hun skal komme til arrangementet, siger museumsdirektøren.

Hun understreger, at det ikke er et politisk arrangement, men en markering af Valdemarsdag, hvor Dannebrog ifølge savnet faldt ned fra himlen for 800 år siden.

- Iben Thranholm har forsikret os om, at hun ikke kommer med partipolitiske standpunkter ved arrangementet, siger Mette Bjerrum Jensen.