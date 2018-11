Stort rockband øverst på plakaten i Bork

Efter de to store festivalkoncerter rykkede Nephew i oktober indendøre i Jyske Bank Boxen i Herning og Royal Arena i København, hvor bandet samlede flere end 30.000 mennesker på to aftener.

- Siden da har vi i flere omgange forsøgt at få Nephew tilbage på plakaten, og det er en stor glæde, at det nu her ti år senere endelig er lykkedes, siger Arne Enggaard Poulsen, presse- og marketingansvarlig på den traditionsrige festival, der netop har skiftet navn.

Her bliver der tale om et længe ventet gensyn, da kalenderen skal spoles helt tilbage til 2009 for at finde Nephews første og hidtil eneste koncert dér nede i den sydlige ende af Ringkøbing Fjord.

Bork: I den forgangne sommer bød rockbandet Nephew på magiske koncertoplevelser i Roskilde og Skanderborg, så der venter givetvis også et forrygende party, når Simon Kvamm & Co. torsdag 1. august næste år indtager hovedscenen under den hvide teltdug på Bork Festival.

At turde give slip

Kristian Riis, der er guitarist i Nephew, udtrykker en fælles glæde over udsigten til at komme på landevejen i 2019:

- Det har været en kæmpe optur for os at spille koncerter i 2018. Næste år har vi valgt at komme lidt bredere ud i det danske land - for at fejre den danske sommer og for at smelte endnu mere sammen med publikum, siger han.

Kristian Riis tilføjer, at bandet ser frem til spille sange fra nyeste Nephew-album, "Ring-i-Ring", og fra det store bagkatalog:

- Og så glæder vi os til at synge fællessang med vores publikum, at hylde fællesskabet og at turde give slip for en stund og forsvinde sammen ind i Nephew-land, lyder det fra den 42-årige guitarist.

Der er sikkert mange, der - igen og igen - vil synge med på klassikere som "Movieklip", "Worst/best case scenario", "Va fangool" og "Superliga", når hovednavnet trykker den af på Bork Festival.

Billetsalget åbner 1. december, og inden jul forventes det, at der bliver offentliggjort flere navne til udgave nummer 40 af den vestjyske festival, der i 2019 afholdes i dagene fra 31. juli til 3. august.