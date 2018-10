Stort flertal for Rema1000-høring - SF og Linda Nielsen var imod

Skjern: Slagsmålet i teknik- og miljøudvalget om Rema1000's ønske at placere en forretning på Farverivej i Skjerns udkant fortsatte i byrådet tirsdag.

Niels Rasmussen (S) havde i udvalget stemt nej til at sende Rema1000-forslaget i høring, og han gentog sit nej i byrådet, hvor han fik følgeskab af de to andre SF-medlemmer samt socialdemokraten Linda Nielsen.

Det øvrige byråd stemte dog ja, så sagen kommer nu høring.

- Jeg har stemt nej til den dagligvarebutik i udkanten af Skjern, og det har jeg gjort ud fra detailhandelsstrategien, der klart indikerer, at vi vil bevare liv i bymidten. Erfaringen er, at livet i bymidten bliver udsultet, når der er placeret butikker i udkanten. I Tarm er det et trist syn. Rema1000 fik at vide, at der var placeringer i Skjern midtby, som de kunne have sagt ja til. Parkeringsudfordringerne kunne også løses. Handelslivet er under pres. Vi har rigeligt med dagligvarebutikker i Skjern, sagde Niels Rasmussen.

John G. Christensen, S-formand for teknik- og miljøudvalget, sagde, at Skjern Handelsforening gerne vil have Rema1000 og ikke mener, at det vil gå ud over bymidten. Tilmed vil Rema selv etablere nødvendige vejanlæg.

Lennart Qvist pegede på, at byrådet ikke skulle give tilladelse til butikscentre.

- Men dagligvarebutikker skal ligge, hvor folk bor. Man skal ikke ind til byen for at købe en liter mælk, sagde løsgængeren.

Søren Elbæk bad byrådskollegerne overveje, hvordan Skjern ser ud om ti år. Da kan bymidten have rykket sig, fordi der gives tilladelse til nye boliger øst for ringvejen.

- Folk i boligområder vil have butikker, hvor de bor. Rema1000 vil ikke være i bymidten. Havde vi sagt nej, var de kørt videre til næste by, og så går udviklingen hen over hovedet på os, sagde Elbæk.

Lise Juhl Hansen (V) mente, at byrådet måtte forholde sig til, at Rema1000 er populær blandt folk.

- Hvis Skjern Handelsforening og Skjern Udviklingsforum vil have forretningen, må vi lytte til dem. Og jeg kan kun anbefale, at vi får en Rema1000, sagde hun.

- Jeg og andre ser frem til Rema1000. Det er mit ønske som borger i kommunen, sagde Jesper Lærke, Fjordlisten.