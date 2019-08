Stort efterårsprogram: Kulturen bobler på bibliotekerne

Igen i år er det lykkedes at samle en buket af landets mest aktuelle forfattere. I denne sæson kan man opleve Helle Vincentz, Niels Christian Larsen, Anne-Cathrine Riebnitzsky, Lotte Kirkeby og Elisabeth Gjerluff Nielsen, ligesom Ole Sønnichsen kommer og fortæller historien om danskeren William S. Knudsen, der ændrede 2. verdenskrig ved at strømline USA's våbenproduktion. Alligevel har hans bedrifter stort set været glemt af offentligheden i 70 år.

Overvejer man at følge en såkaldt antiinflammatorisk kostplan, er der råd og vejledning at hente, når kok og kostvejleder Signe Sandfeld kommer på besøg.

Det er også for børn

For bibliotekets mindste brugere venter en bred vifte af sjove og engagerende aktiviteter som musikalsk legestue, kreative workshops og børneteater, hvor både fantasi og barnlighed kan få frit løb.

Nogle arrangementer kræver billet - til andre skal man bare møde op. Nogle arrangementer er gratis, og andre koster lidt. Der er noget for voksne, noget for børn, for de nysgerrige og videbegærlige, for barnlige sjæle, for unge og gamle, lover bibliotekerne.

